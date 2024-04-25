РФ вдарила з артилерії по Нікополю, двоє поранених

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу зазнали поранень двоє людей, також є руйнування. Про це повідомив﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двоє постраждалих у Нікополі. 74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік у стані середньої тяжкості. В лікарні – обидва" , - написав Лисак у Фейсбуці.

За його словами, внаслідок російського артобстрілу є руйнування, а саме: понівечені кафе, ринок й авто.