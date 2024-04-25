По всій Україні втретє за день лунає тривога через МіГ-31К

Втретє за день 25 квітня на всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", винищувача МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах.

"Ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К!".

Перша тривога через зліт російського винищувача у четвер лунала о 10.30. Вона тривала 25 хвилин. О 13 годині столиця та низка областей були в тривозі через загрозу балістики. Ще один виліт потенційного носія "Кинджала" був зафіксований близько 13.50, небезпека зберігалася пів години.