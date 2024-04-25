У Польщі назвали суму, яку витратили на військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму, еквівалентну приблизно 8,4 мільярда євро, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час програмної промови у польському парламенті, інформує DPA.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Польщі, загалом Варшава передала Києву 44 пакети озброєнь.

Він також повідомив, що Польща витратила 16 млрд євро на гуманітарну допомогу в самій Україні та на підтримку українських біженців у Польщі з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

За його словами, близько 950 тисяч людей з України отримали в Польщі тимчасовий персональний ідентифікаційний номер, який полегшує комунікацію з органами влади та державною системою охорони здоров'я.

Втім, кількість українців, яких прийняла Польща, ймовірно, у багато разів більша, вважає Сікорський.

Головний польський дипломат також закликав Захід рішуче підтримати Україну.

"Ми стоїмо перед простою альтернативою: можемо зіткнутися з переможеною російською армією на східному кордоні України або з переможною армією на східному кордоні Польщі".

За даними військових експертів, яких не називає DPA, Польща надала Україні 300 танків та бойових машин, 14 винищувачів, а також гелікоптери, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Водночас Сікорський заявив, що російські лідери та пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками і українцями, в тому числі і заявами щодо нібито планів анексії українських територій Польщею.

Раніше Радослав Сікорський заявляв, що після двох років неспровокованої війни Росії проти України обидві сторони виснажені.

Опитування громадської думки свідчать, що понад 70% поляків не хотіли б залучення армії Польщі та інших країн НАТО у російсько-українську війну.