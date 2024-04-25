Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку

Міністра аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав до Верховної Ради заяву про відставку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Стефанчук опублікував фото заяви Сольського, датованої 25 квітня. За його словами, її розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Як повiдомлялось, НАБУ і САП інкримінують міністрові заволодіння державною землею на 291 млн грн і спробу заволодіння ще на 190 млн грн.