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Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку

Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку
Фото: sluga-narodu.com

Міністра аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав до Верховної Ради заяву про відставку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Стефанчук опублікував фото заяви Сольського, датованої 25 квітня. За його словами, її розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Як повiдомлялось, НАБУ і САП інкримінують міністрові заволодіння державною землею на 291 млн грн і спробу заволодіння ще на 190 млн грн.

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