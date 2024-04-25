Обстріл вокзалу в Балаклії: електричка була у 15 метрах від епіцентру влучання
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії пошкоджені вікна та дах, електропотяг у момент удару був в 15 метрах від влучання, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Синєгубов в Telegram, Харківська обласна прокуратура.
"У будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах. Також пошкоджений і електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 метрів від епіцентру влучання".
За даними прокуратури, пошкоджені і залізничні колії. Тип ракети встановлюють. Загалом поранення отримали 10 мирних мешканців.
Що передувало:
- Російські війська о другій половині дня 25 квітня обстріляли залізничний вокзал в місті Балаклія Харківської області, у результаті цього постраждали 10 людей.