Обстріл вокзалу в Балаклії: електричка була у 15 метрах від епіцентру влучання

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії пошкоджені вікна та дах, електропотяг у момент удару був в 15 метрах від влучання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Синєгубов в Telegram, Харківська обласна прокуратура.

"У будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах. Також пошкоджений і електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 метрів від епіцентру влучання".

За даними прокуратури, пошкоджені і залізничні колії. Тип ракети встановлюють. Загалом поранення отримали 10 мирних мешканців.

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