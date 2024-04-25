Росія погрожує Польщі ударом, якщо Варшава розмістить у себе ядерні об'єкти НАТО
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що у разі розміщення в Польщі ядерних об'єктів країн НАТО вони стануть "законною воєнною ціллю" для Росії, повідомляє Ділова столиця.
Його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.
За словами Рябкова, "зрушень у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю" для РФ і у воєнному плануванні вони будуть "на передньому плані".
Рябков стверджує, що розширення ядерної місії НАТО має "дестабілізаційний і загрозливий" характер і нібито загострює загрозу для Москви.
Дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі російський чиновник назвав "історією, що розвивається", і Москва й далі за нею стежить.