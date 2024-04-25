Зеленський розповів, про що говоритимуть на наступному "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський повідомив, які теми обговорюватимуться на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 26 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Готуємося до завтрашнього засідання "Рамштайну" – будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку".

За його словами, "політично ми вже спрацювали заради підтримки".

"Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики" , - зазначив він.

Зеленський подякував всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення щодо допомоги Україні, військовим, містам і громадам.

Нагадаємо:

21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 26 квітня у віртуальному форматі.