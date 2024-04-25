Лубінець: Катар розпочне переговори з РФ щодо повернення з полону українців

Катар розпочне переговори з представниками Російської Федерації на тему повернення з полону українських цивільних осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За словами омбудсмена, є узгодження катарської сторони, що вони готові почати переговори з російською стороною про повернення цивільних заручників.

Візит Лубінця до Катару

Учора дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Білова заявила про нібито очну зустріч з українською делегацією і про нібито домовленість щодо дітей.

Однак Лубінець спростував це й уточнив, що Україна повертає дітей із депортації за сприяння партнерів, зокрема Катару.

Сьогодні омбудсмен повідомив, що Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, незаконно вивезених окупантами до Росії. Він уже опрацьовується російською стороною.