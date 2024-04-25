У Пентагоні пояснили, для яких цілей надали Україні ATACMS

В Міністерстві оборони США пояснили, для яких цілей Україні були надані далекобійні ракети ATACMS, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The New York Times.

Високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок".

Однак представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

Як повiдомлялось, 24 квітня Джо Байден підписав затверджений Сенатом пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму в 95 млрд доларів, а також про конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою.

Пентагон одразу ж оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів.