ЗМІ: Російські військові вбили п'ятьох людей на Херсонщині

Російські військові на захопленій території Херсонської області вбили п'ятьох людей. Серед жертв опинилася і гауляйтерка окупованого села, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ASTRA.

Видання пише, що 65-річну Валентину Старченко знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Окупанти розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли.

Також у селі Абрикосівка окупанти ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимччак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили. Потім росіяни вбили ще 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця ЗС РФ у селі Абрикосівка. У цьому випадку тіла теж підпалили.

Скріншот: Села, в яких росіяни скоювали злочини (deepstatemap.live)

А вчора за підозрою у всіх цих убивствах затримали двох російських військових. Йдеться про 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Варто зазначити, що окупанти в Херсонській області публічно визнали загибель Любові Тимчак "за трагічних обставин", але не уточнили деталей. А вчора Херсонська обласна прокуратура почала розслідування за фактом вбивства 65-﻿﻿річної жінки в одному з населених пунктів Ювілейної громади Херсонського району.

Росіяни вбивають людей в окупації

Російські війська з найперших днів вторгнення почали скоювати злочини на захоплених територіях. Найгучнішим стало масове вбивство людей у Бучі під Києвом. Також масове поховання людей було виявлено в Ізюмі в Харківській області.

За всіма цими фактами українські правоохоронці ведуть розслідування, частину справ уже передано до суду, а країни Заходу запровадили санкції проти Росії через її воєнні злочини.

Нещодавно ЗМІ писали, що двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.