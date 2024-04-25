У США сподіваються, що передача Україні ATACMS спонукає Німеччину до рішення по Taurus

Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє AFP.

Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", – додав посадовець.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети – навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Після цього радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.