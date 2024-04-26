Греція не буде передавати Україні свої системи ППО Patriot

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що Греція не збирається постачати Україні ні С-300, ні Patriot.﻿﻿ Про це Міцотакіс заявив в інтерв'ю Iefimerida, повідомляє Українська правда.

За його Міцотакіса, Грецію запитали про цю зброю і влада пояснила, чому ми може її віддати.

"Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування" , – сказав прем'єр Греції.

"У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні" , – додав Міцотакіс.

22 квітня стало відомо, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.