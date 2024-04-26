Курс валют НБУ на 26 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 25 квітня виріс до рівня 39.6702 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 42.5205 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 55 коп. до 49.6274 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 26 коп. до 43.4266 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.8591 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.670 200
|EUR
|Євро
|42.520 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.627 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.426 600
|PLN
|Польський злотий
|9.859 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.