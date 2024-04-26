Курс валют НБУ на 26 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 квітня виріс до рівня 39.6702 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 42.5205 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 55 коп. до 49.6274 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 26 коп. до 43.4266 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.8591 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.670 200 EUR Євро 42.520 500 GBP Фунт стерлінгів 49.627 400 CHF Швейцарський франк 43.426 600 PLN Польський злотий 9.859 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.