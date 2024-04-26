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Курс валют НБУ на 26 квітня

Курс валют НБУ на 26 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 квітня виріс до рівня 39.6702 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 42.5205 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 55 коп. до 49.6274 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 26 коп. до 43.4266 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.8591 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.670 200 +0.1986
EUR Євро 42.520 500 +0.3372
GBP Фунт стерлінгів 49.627 400 +0.5524
CHF Швейцарський франк 43.426 600 +0.2599
PLN Польський злотий 9.859 100 +0.0935

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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