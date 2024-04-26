Генсек НАТО назвав умову гарних відносин Китаю із Заходом
Китай мусить припинити свою підтримку Росії у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини з країнами Заходу. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час промови в Берліні, повідомляє Новое время.
Столтенберг нагадав, що дружні Росії азійські країни є «життєво важливими» для військових зусиль РФ, і насамперед — Китай, який підтримує військову економіку Росії.
«Він ділиться з Росією високими технологіями, такими як напівпровідники та інші товари подвійного призначення. Минулого року Росія імпортувала 90 відсотків своєї мікроелектроніки з Китаю — це використовується для виробництва ракет, танків і літаків», — розповів Столтенберг.
Він додав, що вся ця допомога допомагає росіянам зміцнювати свою оборонно-промислову базу, заподіювати більше смертей і руйнувань в Україні і уникати впливу санкцій та експортного контролю.
«Китай заявляє, що хоче мати добрі відносини із Заходом. Водночас Пекін продовжує підживлювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть мати і те, і інше», — зазначив генсек НАТО.