Генсек НАТО назвав умову гарних відносин Китаю із Заходом

Китай мусить припинити свою підтримку Росії у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини з країнами Заходу. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час промови в Берліні, повідомляє Новое время.

Столтенберг нагадав, що дружні Росії азійські країни є «життєво важливими» для військових зусиль РФ, і насамперед — Китай, який підтримує військову економіку Росії.

«Він ділиться з Росією високими технологіями, такими як напівпровідники та інші товари подвійного призначення. Минулого року Росія імпортувала 90 відсотків своєї мікроелектроніки з Китаю — це використовується для виробництва ракет, танків і літаків» , — розповів Столтенберг.

Він додав, що вся ця допомога допомагає росіянам зміцнювати свою оборонно-промислову базу, заподіювати більше смертей і руйнувань в Україні і уникати впливу санкцій та експортного контролю.