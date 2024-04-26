Маск знову обігнав Цукерберга за статками – Bloomberg

Марк Цукерберг став біднішим на 20 мільярдів доларів через падіння акцій Meta Platforms, що дозволило Ілону Маску з Tesla закріпити свій статус третього найбагатшого мільярдера у світі. Про це пише Bloomberg.

Вказується, що акції Meta впали на 16% після того, як компанія заявила, що продажі у другому кварталі, ймовірно, будуть нижчими за оцінки. Разом з тим, Ілон Маск збільшив статки на 400 мільйонів доларів до 178 мільярдів доларів, оскільки акції Tesla зросли.

"Раніше цього місяця мільярдери помінялися рейтингами: 39-річний Цукерберг обігнав Маска вперше з 2020 року після новин про падіння поставок автомобілів Tesla" , - вказує видання.

Bloomberg вказує, що акції компанії Meta в Менло-Парк у Каліфорнії у четвер впали найбільше з жовтня 2022 року після того, як компанія збільшила оцінки витрат на рік. Акції ж Tesla почали зростати після того, як Маск пообіцяв вже цього року запропонувати дешевші автомобілі.

Статки Маска отримані переважно завдяки його частці у компанії-виробнику електромобілів, а також капіталам у Space Exploration Technologies і X, раніше відомому як Twitter. Статки Цукерберга значною мірою пов'язані з акціями Meta.