Материнська компанія Google вперше в історії виплатить дивіденди

Американський технологічний гігант Alphabet, який є материнською компанією Google, оголосив про перші свої в історії виплати дивідендів і викуп акцій на 70 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

Alphabet у першому кварталі 2024 року отримала виторг у розмірі 80,54 млрд дол., що на понад 10 млрд дол. більше, ніж за аналогічний період попереднього року (69,8 млрд дол).

Крім того, чистий прибуток компанії зріс до 23,66 млрд дол. проти 15,05 млрд дол минулого року. У розрахунку на одну акцію він становить 1,89 дол.

Також Alphabet оголосила про плани виплатити квартальні дивіденди в розмірі 20 центів на акцію і схвалила додатковий викуп своїх акцій класів А та С на суму до 70 млрд дол. Виплата дивідендів планується на 17 червня.