Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у першому кварталі

Мінекономіки оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у березні 2024 року на рівні 4,6% [±1%] порівняно з березнем 2023 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У підсумку за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% [±1%]" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, у березні 2024 року продовжувалася тенденція відновлювального зростання, підтримана стабільною роботою Українського морського коридору, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд.

Також спостерігалося нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в умовах сприятливих погодних умов, що відбувалося на фоні поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Прогнози щодо ВВП України

Нагадаємо, у квітні НБУ погіршив прогноз зростання економіки через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. НБУ прогнозує зростання ВВП України у 2024 році на 3,0%. Прогноз знижений в порівнянні з січнем (3,6%).

Крім того МВФ у квітні оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться у 2025 році до 6,5%, а 2026 році становитиме 5,0%.

Кабінет міністрів заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%. Цей прогноз не змінювався.

За даними Держстату, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, у 2023 році зріс на 5,3%.