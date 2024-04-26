У Держдепі прокоментували призупинення Україною консульських послуг для чоловіків

У Держдепартаменті США назвали призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку "складним питанням". Про це заявив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек, повідомляє Радіо Свобода.

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати ﻿свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі" , – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи допомагатимуть Україні Сполучені Штати з поверненням чоловіків додому.

Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід «уважно діяти щодо цього питання».

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику" , – резюмував представник Держдепартаменту.

Напередодні уряд України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Відповідно до постанови уряду від 23 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України.

Від 23 квітня МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили в міністерстві, це пов’язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

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