"Слуга" пояснив обмеження надання консульських послуг за кордоном

Рішення Міністерства закордонних справ щодо призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є надзвичайним заходом. Наразі є потреба, щоб громадяни виконували свій конституційний обов’язок по захисту батьківщини, й це має забезпечувати, зокрема, й МЗС. Про це заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, повідомляє Ліга.net.

Як зазначив нардеп, рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію та налагодити нові механізми роботи.

Поки закон про мобілізацію набере чинності, можуть виникати кризові ситуації, бо люди можуть масово звертатися до закордонних представництв, щоб оновити документи, зауважив Мережко.

"Вони можуть бігти до консульських установ і, поки закон не набрав чинності, вимагати документи. Тому прийняли таке тимчасове рішення. Але це – надзвичайний захід. Можливо, не найкращий варіант, але він має певну логіку" , – сказав Мережко.

Він пояснив, що така ситуація, як у Варшаві, коли українцям перестали видавати документи, окрім дітей до 12 років, це – технічні питання, й треба зачекати, поки система консульських послуг відновиться.

"Великий наплив людей і треба подумати механізм, як з цим працювати. На рівні країни – різне навантаження. Зараз це тимчасовий ажіотаж. Бо це тимчасовий переоблік, щоб потім нормально функціонувати" , – пояснив нардеп.

Він вважає, що рішення щодо консульських послуг не вплине на тимчасово переміщених осіб, зокрема, на тих, хто законно перебуває у країні.

"Питання можуть бути у тих людей, які намагаються до змін правил отримати необхідні документи. Тут йдеться про чоловіків призовного віку" , – сказав Мережко.

МЗС має забезпечувати потребу виконання громадянами свого конституційного обов'язку по захисту батьківщини, заявив він.