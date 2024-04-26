Зеленський у роковини катастрофи на ЧАЕС: Радіація не визнає кордонів
Президент України Володимир Зеленський у роковини Чорнобильської катастрофи нагадав про окупацію ЧАЕС у 2022 році та заявив про необхідність передачі під контроль України Запорізької атомної електростанції.
Про це йдеться в дописі Зеленського у Telegram-каналі.
"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози", – йдеться в дописі.
Зеленський нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя "зупинили розростання Чорнобильської катастрофи".
Президент зазначив, що під час 35-денної окупації ЧАЕС у 2022 році російські окупанти розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших воєнних дій.
Він також наголосив на необхідності повернення під контроль України Запорізької АЕС.
"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.
Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", – зазначив президент.