Зеленський у роковини катастрофи на ЧАЕС: Радіація не визнає кордонів

Президент України Володимир Зеленський у роковини Чорнобильської катастрофи нагадав про окупацію ЧАЕС у 2022 році та заявив про необхідність передачі під контроль України Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози" , – йдеться в дописі.

Зеленський нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя "зупинили розростання Чорнобильської катастрофи".

Президент зазначив, що під час 35-денної окупації ЧАЕС у 2022 році російські окупанти розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших воєнних дій.

Він також наголосив на необхідності повернення під контроль України Запорізької АЕС.

"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.