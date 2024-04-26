Інфляція в Україні на мінімуму за 10 років: що відбувається з цінами

Цінова ситуація на споживчому ринку в березні 2024 року залишалася стабільною споживчі ціни зросли на 0,5% за місяць, що у підсумку зумовило подальше сповільнення річних темпів до 3,2%﻿ Про це йдеться в огляді Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними міністерства, березневий показник інфляції є найнижчим за останнє десятиліття. За розрахунками Мінекономіки, в мирні 2019-2021 роки ціни впродовж березня в середньому зростали на 1,1%.

За даними міністерства, стримуючий інфляцію вплив мали:

затовареність продовольчого ринку в умовах логістичних ускладнень та обмежень на експорт української сільгосппродукції, запроваджених низкою європейських країн;

стриманий в умовах війни попит;

незмінний контроль за ціновою ситуацією з боку держави шляхом утримання стабільними переважної більшості комунальних тарифів;

покращення інфляційних очікувань українців;

відносно стійкий обмінний курс гривні до іноземних валют та практична незмінністю монетарних умов.

Прогноз з інфляції

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, центробанк прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.