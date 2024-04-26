СБУ затримала зрадників, які наводили авіабомби на позиції під Харковом

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох коригувальників у Харкові, які наводили російські керовані авіабомби (КАБ) на позиції ЗСУ поблизу міста. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що в результаті спецоперації спецслужби було нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції українських військ.

Серед основних цілей російських окупантів були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр.

Для удару по розташуванню ЗСУ росіяни планували застосувати надважкі керовані авіабомби.

За даними СБУ, російські агенти з Харкова під виглядом приватних ремонтників поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній, а отриману інформацію передавали «зв’язковому» російської розвідки за допомогою месенджера.

Самим «зв’язковим» виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до спецпідрозділу російських військ.

СБУ повідомляє, що він мав передати спецслужбі РФ актуальні координати для підготовки авіаудару по Харківщині.

На фінальній стадії спецоперації СБУ обох зловмисників було затримано у власних помешканнях, а під час обшуку у них було вилучено мобільні телефони, за допомогою яких вони спілкувалися з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили главі агентурної групи РФ про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Дії його спільника кваліфіковано як несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.