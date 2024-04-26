Вартість нафти Brent і WTI продовжує зростати

Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються вранці в п'ятницю після зростання в останні години торгів напередодні, повідомляє Enkorr.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:01 за київським часом становить $89,35 за барель, що на $0,34 (0,38%) вище за показник на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти зросли у ціні на $0,99 (1,1%), до $89,01 за барель.

Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час підвищилися на $0,29 (0,35%) і становили $83,86 за барель. За підсумками минулої сесії контракт здорожчав на $0,76 (0,9%), до $83,57 за барель.

Більшу частину минулої сесії нафта торгувалася в мінусі, зумівши вийти в плюс під кінець торгів. Такі коливання було викликано низьким обсягом торгів, сказав директор Velandera Energy Partners Маніш Радж в інтерв'ю MarketWatch.

"Надто багато інвесторів зіграли на зниження, і тепер вони намагаються закрити свої позиції" , – вважає він.

Напередодні Міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 6,368 млн барелів. Падіння стало максимальним із січня, причому зниження було зафіксовано вперше за п'ять тижнів. Попри це ціни на нафту в середу слабко знизилися.