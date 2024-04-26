У Повітряних силах оцінили обстановку в українському небі

Дві ночі поспіль росіяни не атакують Україну дронами-камікадзе. Паралельно з цим вони зосередилися на використанні крилатих ракет та керованих авіабомб. Про це розповів в ефірі телемарафону Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Дзеркало тижня.

"А що саме (змусило РФ припинити використовувати дрони — ред.), вже дізнаємося з часом. Це може бути як просто затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства, так і відстеження та вичікування кроку з нашого боку" , — заявив Євлаш.

Свідченням того, що противник може готуватися до чогось, є й велика кількість повітряних тривог учора, коли у РФ в повітря кілька разів здіймався винищувач МіГ. Хоча такі борти, продовжив Євлаш, можуть також здійснювати патрулювання або передислокацію, а не лише бомбити Україну.