Польща погодилася продовжити захист українських біженців без паспорта

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.﻿ З посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кєрвінського, якого цитує Gazeta, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня" , - заявив Кєрвінський.

Як зазначив міністр, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні" , - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Пізніше Косіняк-Камиш також заперечив, що Польща планує продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України. Він натякнув, що їх можуть депортувати.

Варто додати, що міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас також сказав, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку додому.