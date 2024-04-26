Британська розвідка: РФ здатна просуватися під Авдіївкою попри втрати

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки Донецької області, де фіксують подальше просування російських окупаційних військ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 26 квітня.

У відомстві констатують, що просування окупантів у цьому районі протягом останнього тижня прискорилося.

Сухопутні війська окупаційної армії РФ створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки.

Відтоді, як у середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій, додали у розвідці.