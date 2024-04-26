До України приїхала очільниця МЗС Латвії з першим закордонним візитом

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка була призначена минулого тижня, у п'ятницю прибула з візитом до України, повідомляє Європейська правда.

Очільницю латвійського МЗС на Михайлівській площі у Києві зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Разом вони вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни.

"Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії" , – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Сейму Латвії в п'ятницю, 19 квітня, на посаді міністра закордонних справ була затверджена досвідчена дипломатка Байба Браже, яка 31 рік пропрацювала на МЗС країни.

Браже неофіційно згадували як найімовірнішу кандидатку на посаду глави МЗС одразу після того, як колишній міністр Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку через скандал із використанням спецрейсів.