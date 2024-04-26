Окупанти скинули авіабомбу на промисловий об'єкт у Сумах – ОВА
Окупанти 26 квітня завдали удару по промисловому об'єкту в місті Суми.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 26 квітня ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи (керовані авіабомби - ред). Російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення, атакуючи цивільну, виробничу інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.