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Окупанти скинули авіабомбу на промисловий об'єкт у Сумах – ОВА

Окупанти скинули авіабомбу на промисловий об'єкт у Сумах – ОВА
Фото: Boevaya mashina

Окупанти 26 квітня завдали удару по промисловому об'єкту в місті Суми. 

Про це повідомляє﻿ Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 26 квітня ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи (керовані авіабомби - ред). Російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення, атакуючи цивільну, виробничу інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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