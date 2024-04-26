США почнуть виробляти нові ядерні боєголовки – ЗМІ

США вперше за 40 років почнуть виробництво нової ядерної боєголовки W93 для міжконтинентальних балістичних ракет, якими озброять стратегічні підводні човни. Про це йдеться на сайті MSN з посиланням на високопоставлених представників адміністрації президента Джо Байдена, повідомляє Корреспондент.

Очікується, що випуск W93 стартує у середині 2030-х років. Зараз розробка боєголовки перебуває на ранній стадії в Лос-Аламоській національній лабораторії міністерства енергетики США.

При цьому вказано, що в основі W93 лежать вже існуючі технології, тому ядерні випробуваня не передбачаються.

"Введення W93 має на меті диверсифікувати та зміцнити підводні сили балістичних ракет ВМС США, які наразі базуються на боєголовках W76 і W88. Нова боєголовка має на меті зменшити залежність від старішої системи W76 і усунути нові загрози безпеці з боку супротивників" , – йдеться у статті.

Також стверджується, що адміністрація Байдена шукає фінансування для поточної модернізації кількох інших типів боєголовок, включаючи ядерну гравітаційну бомбу B61-12, яка, як очікується, буде оновлена ​​до 2025 року.