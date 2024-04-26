У паспортному сервісі пояснили, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

З 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби (ДМС) на території України, але є й винятки. З посиланням на дані Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснює паспортний сервіс, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства "Документ" також не здійснюватиметься.

Водночас отримати паспортні документи за кордоном можуть чоловіки, які визначені пунктами 2-1-2-3 та 2-7 Правил перетинання державного кордону громадянами України за умови наявності відповідних підтверджувальних документів.

Мова йде про:

людей з інвалідністю;

опікунів над особами з інвалідністю;

батьків дітей з інвалідністю;

осіб, які потребують постійного догляду;

тих, хто супроводжує важкохворих дітей;

осіб зі складу Сил оборони та безпеки;

постраждалих внаслідок військової агресії Росії, які виїхали за кордон на лікування.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, Міністерство закордонних справ (МЗС) прийняло рішення щодо обмеження консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають закордоном.

На наступний день, 24 квітня, Кабінет міністр оприлюднив постанову про заборону видачі військовозобов'язаним чоловіків віком від 18 до 60 років закордонних паспортів за межами країни.

З виключеннями можна ознайомитись за посиланням.