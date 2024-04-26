До України повернула тіла 140 загиблих військових

До України повернули тіла 140 полеглих українських військових.

Про це повідомили﻿ в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося повернути 112 тіл військових, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл бійців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїни на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих" , – йдеться в повідомленні.

Після ідентифікації тіла українських військових передадуть родинам загиблих для поховання.