Слідчі розкрили деталі схеми із держземлею за участю міністра Сольського

НАБУ та САП викрили схему за участю міністра агрополітики Миколи Сольського, внаслідок якої злочинці заволоділи близько 2,5 тис. га держземель у Сумській області. Також слідчі запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. Посилаючись на матеріали НАБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

«За даними слідства, у 2017 році власник низки сільгоспкомпаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею на користь приватного агрохолдингу» , - йдеться у повідомленні.

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Як працювала схема:

Як встановили слідчі, спочатку її учасники знищили документ, на підставі якого держпідприємства мали право на постійне користування землею. Потім обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття ділянок держпідприємствами.

Цікаво, щоб унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, проте жодних торгів так і не було проведено.

Надалі за допомогою підконтрольних посадових осіб обласного Держгеокадастру передали у приватну власність заздалегідь визначеним громадянам у вигляді реалізації їхнього права на безоплатну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було укладення договору про передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Про підозру наразі повідомили 12 особам, серед яких колишній голова аграрного комітету ВРУ; колишній голова Держгеокадастру України; керівник Держгеокадастру в Сумській області; двом кураторам органів Держгеокадастру; директору аграрного холодингу.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд відправив міністра агрополітики Миколу Сольського під арешт до 24 червня. За нього можна внести заставу в розмірі понад 75 млн грн.

25 квітня стало відомо, що міністр агрополітики після підозри НАБУ подав до Верховної Ради заяву про відставку із займаної посади. Щоправда, за даними джерел ZN.UA, кандидатура Сольського була у списку міністрів на звільнення ще до озвучення йому підозри.