Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" найнижчий за 11 місяців
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") залишається другою за популярністю політичною силою країни, проте її рейтинг зараз найнижчий за останні 11 місяців. Про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer, повідомляє Європейська правда.
Найпотужнішою політсилою в Німеччині все ще залишається консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу з 30% підтримки.
"АдН" посідає друге місце з 17%. Партія втратила один відсотковий пункт порівняно з опитуванням два тижні тому, впавши до найгіршого значення в цьому опитуванні з кінця травня минулого року.
"Зелені" знову збільшили підтримку електорату. Якби федеральні вибори відбулися в неділю, партія отримала б 15% – це на три відсоткові пункти більше, ніж в опитуванні два тижні тому. Це поставило "Зелених" на один рівень із Соціал-демократичною партією канцлера Олафа Шольца, яка в порівнянні з попереднім опитуванням втратила один пункт.
Рейтинг коаліційної Вільної демократичної партії лишається без змін, а "Ліві" додали один пункт підтримки. Проте обидві партії не долають 5-відсотковий бар’єр.
Ліворадикальний "Альянс Сари Вагенкнехт" ледве набирає 5% – нова політична сила втратила один пункт.