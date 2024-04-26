Україна не має законодавчих інструментів для повернення чоловіків з-за кордону – нардеп

Наразі в України немає механізму для повернення чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, які порушили законодавство та перетнули кордон незаконно. Про це заявив Ігор Фріс, голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації комітету Верховної Ради з питань правової політики, повідомляє Радіо Свобода.

Фріс припустив, що повернення таких чоловіків, якби воно було можливим, могло б здійснюватися з метою притягнення їх до відповідальності та мобілізації.

"Нам потрібно визначити (інструменти – ред.), я так прогнозую, з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності, які виїхали незаконно, перетнули кордон України в спосіб, який унеможливлює їх повернення в законний спосіб" , – сказав народний депутат.

Разом з тим член комітету Ради з питань правової політики звертає увагу, що для цього потрібні зміни до національного законодавства тих країн, з яких чоловіків призовного віку хочуть повернути.

"Повернути примусово Україна не може. Примусово може депортувати тільки та країна, в якій вони перебувають. Тобто якщо Україна, я так гіпотетично придумую якусь ідею, звернеться з тою метою, що поверніть нам тих людей, які виїхали незаконно. І країна, в якій вони перебувають скаже "так"… Але це певні процедури, відповідні зміни в національне законодавство тих країн" , – пояснив він.

Будь-які санкції, каже Фріс, в тому числі депортацію, буде визначати законодавство тієї країни, в якій перебувають українські чоловіки:

"Національне законодавство тієї країни, в якій перебуває (громадянин України – ред.), буде визначати питання, чи будуть вони мати претензії до таких людей, і наступні дії і санкції, в тому числі депортація буде чи не буде.

Питання, що будь-яких звернень в українському законодавстві до інших держав, в яких постійно перебувають українці, з метою їх депортації в Україну або припинення надання їм тимчасового або постійного притулку, ані закон про мобілізацію, ані постанова Кабінету міністрів, не містить".

Від 23 квітня МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили в міністерстві, це пов’язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

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