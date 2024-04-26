Столтенберг і Бербок на секретній вечері говорили про Україну - Bild

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела секретну вечерю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна. Про це пише Bild, повідомляє Європейська правда.

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки.

За даними Bild, Бербок і Столтенберг провели майже три години в ресторані готелю Telegraphenamt.

Очевидці розповіли, що німецька міністерка і генсек НАТО їли рибу та жваво обмінювалися думками.

Як згодом стало відомо виданню, Столтенберг попросив Бербок про зустріч. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Напередодні під час виступу на заході в Берліні Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона й далі має шанси на перемогу в повномасштабній війні проти Росії.