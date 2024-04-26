ЄС обійшов США за фінансовою підтримкою України – Мінфін

З початку війни Україна отримала 85,353 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів, у том числі з початку 2024 року - на 11,780 млрд доларів.﻿ Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Найбільше допомоги надав Європейський Союз - на 27,471 млрд доларів, на другому місці - США, які надали 22,930 млрд доларів.

З початку 2024 року ЄС надав Україні 6,484 млрд доларів, допомога від США була відсутня.

Допомога у 2024 році

У НБУ заявляють, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року. Через це центробанк покращив прогноз щодо міжнародних резервів.

ЄС вже надав Україні 6 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Україна розраховує отримати від ЄС цього року 16 млрд євро.

Крім того, цього тижня у США схвалили пакет допомоги Україні на 60,8 млрд доларів, з яких фінансова складатиме 8 млрд доларів.