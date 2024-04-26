Нацполіція та СБУ проводять обшуки у Київтеплоенерго

У комунальному підприємстві Київтеплоенерго правоохоронці здійснюють обшуки. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що на підприємство критичної інфраструктури КП Київтеплоенерго з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції ГУ Національної поліції Києві та Служби безпеки України.

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

В КМДА заявили, що у результаті дій правоохоронців, працівники підприємства виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.

У держадміністрації запевнили, що підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак закликає правоохоронців не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.