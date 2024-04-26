В Енергоатомі попередили про закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС

Шість енергоблоків тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наближаються до завершення терміну експлуатації палива﻿. Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, ніхто не може спрогнозувати, що буде далі, адже раніше ніхто не перевищував ці терміни. Це викликає занепокоєння з приводу безпеки.

"Дійсно, це одна із проблем, яка додалась останнього часу. Частина палива – термін експлуатації на нього перевищує 6 років. Ми входимо на невідому територію, там, де ніхто ще не був, тому що ніхто не перевищував цей термін до того в атомних реакторах будь-де. І виробник пального на сьогодні повинен провести відповідні аналізи безпеки, відповідне обстеження цього палива. Після цього можна буде сказати, що з ним можна робити. Можливо, воно ще придатне для подальшої експлуатації, але це потрібно перевірити повністю" , — зазначив Котін.

Він наголосив, що таку перевірку мають провести компетентні представники виробників палива, але на сьогодні проведення такої перевірки неможливе, оскільки доступу до палива немає.