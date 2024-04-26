В Енергоатомі попередили про закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС
Шість енергоблоків тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наближаються до завершення терміну експлуатації палива. Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
За його словами, ніхто не може спрогнозувати, що буде далі, адже раніше ніхто не перевищував ці терміни. Це викликає занепокоєння з приводу безпеки.
"Дійсно, це одна із проблем, яка додалась останнього часу. Частина палива – термін експлуатації на нього перевищує 6 років. Ми входимо на невідому територію, там, де ніхто ще не був, тому що ніхто не перевищував цей термін до того в атомних реакторах будь-де. І виробник пального на сьогодні повинен провести відповідні аналізи безпеки, відповідне обстеження цього палива. Після цього можна буде сказати, що з ним можна робити. Можливо, воно ще придатне для подальшої експлуатації, але це потрібно перевірити повністю", — зазначив Котін.
Він наголосив, що таку перевірку мають провести компетентні представники виробників палива, але на сьогодні проведення такої перевірки неможливе, оскільки доступу до палива немає.