Close button

ГУР заявило про спалення гелікоптера Ка-32 у Москві

ГУР заявило про спалення гелікоптера Ка-32 у Москві
Фото: Mulag

Головне управління розвідки заявило про спалення гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.

Про це йдеться﻿ в дописі ГУР в Telegram-каналі.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавиа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", – додали в ГУР.

Новини

Популярні теми форуму

analytics