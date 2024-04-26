ГУР заявило про спалення гелікоптера Ка-32 у Москві
Головне управління розвідки заявило про спалення гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.
Про це йдеться в дописі ГУР в Telegram-каналі.
"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавиа", що входить до структури ВАТ "Газпром".
"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", – додали в ГУР.