ГУР заявило про спалення гелікоптера Ка-32 у Москві

Головне управління розвідки заявило про спалення гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.

Про це йдеться﻿ в дописі ГУР в Telegram-каналі.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавиа", що входить до структури ВАТ "Газпром".