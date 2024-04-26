Байден запевнив, що американська зброя буде в Україні до кінця тижня

CША збираються прислати до України зброю, яка увійшла до нового пакету допомоги у відбитті російської агресії, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Facebook повідомив президент США Джо Байден.

"У середу вранці пакет про національну безпеку було покладено на мій стіл. До обіду я підписав його як закон. І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських бомбардувань" , — пише Байден.

Як повiдомлялось, 24 квітня Джо Байден підписав затверджений Сенатом пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму в 95 млрд доларів, а також про конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою.

Пентагон одразу ж оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів.