У Фінляндії розпочалися військові навчання за участю країн НАТО

Сухопутні війська Фінляндії на полігоні Ніїнісало розпочинають щорічні військові навчання Arrow 24 за участю країн НАТО. З посиланням на Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою маневрів на полігоні Ніїнісало є відпрацювання взаємодії між союзниками та підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях буде залучено близько 2250 солдатів Фінляндії та 500 одиниць транспорту Оборонних сил. У маневрах також беруть участь військові з інших країн НАТО, таких як Велика Британія, Латвія та Естонія.

Чисельність міжнародних військ становить 300 осіб. Навчання завершаться 14 травня.

Росія вже назвала навчання "провокаційними" та заявила, що вони "збільшують ризик військових інцидентів".

Натомість колишній посол Фінляндії у Москві Ханну Хіманен називає таку реакцію як дезінформацію та пропаганду.