Остін розповів, що буде ключовим пріоритетом зустрічі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що головним пріоритетом на засіданні Контактної групи з оборони України, що розпочалося вдень 26 квітня, буде посилення української протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив, відкриваючи зустріч формату "Рамштайн", яка проходить дистанційно.

Остін зазначив, що останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території України.

"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні", – розповів очільник Пентагону.

Також пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка.

"Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми усі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимося", – заявив Ллойд Остін.

Нагадаємо, до Контактної групи з оборони України залучені близько 50 країн, свою неофіційну назву – формат "Рамштайн" – вона отримала від однойменної авіабази у Німеччині, де проходило перше засідання.

Сьогоднішня зустріч позначає другу річницю існування формату "Рамштайн".

За інформацією ЗМІ, Іспанія відмовилася передати Україні батарею Patriot, але надасть трохи ракет.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони.