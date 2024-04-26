У Києві терміново евакуюють дві лікарні: є загроза удару росіян

Влада Києва терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

"Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові" , — пишуть у КМДА.

"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці" , — додають у відомстві.

У повідомленні наголошується, що для того, щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Зазначається, що місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та "поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень".