Уряд продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня

Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - повідомив він.

Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

"Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива", - нагадав урядовець.

Нагадаємо:

У Міністерстві енергетики вивчають можливості коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №775 про "експортне ПСО" (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії.

НАК "Нафтогаз" ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.