Кулеба: Україна та Латвія нарощуватимуть виробництво дронів

Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів", повідомляє Європейська правда.

Про це на спільному брифінгу зі своєю латвійською колегою Байбою Браже у Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України подякував Ризі за лідерство в коаліції дронів та відзначив, що українські та латвійські компанії можуть багато зробити в цьому напрямку.

"Зараз ведеться спільна робота над нарощуванням цього виробництва. Потрібно більше дронів", – сказав Кулеба.

Незщодавно уряд Латвії на засіданні ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників в межах "коаліції дронів", яку ініціювала країна.

Повідомляли, що Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.

Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

У січні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.