У Польщі хочуть змінити правила прихистку для українців

Уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, яке на етапі підготовки, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський в ефірі TVN24.

Міністра запитали, чого очікувати українським чоловікам, які перебувають у Польщі, з огляду на рішення України призупинити консульські послуги, оскільки для багатьох це може означати проблеми з документами.

Кервінський відповів, що усі рішення стосовно громадян України у Польщі включені у спеціальний закон і нещодавно Польща продовжувала тимчасовий захист для українців до 30 червня.

"За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі питання", – сказав міністр.

Він додав, що розробкою рішення стосовно ситуації українських чоловіків опікується заступник міністра Мацей Дущик.

Кервінський додав, що Польща не розкриває даних щодо біженців, які перебувають у Польщі, "у тому числі українській стороні".

Раніше польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш допустив допомогу з поверненням в Україну чоловіків мобілізаційного віку, не уточнивши, у якій формі це могло би відбуватися.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".