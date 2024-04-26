ЗМІ: У центрі Варшави у українця вкрали 400 тисяч євро готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України. Чоловіка побили та пограбували, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Inpoland.

За данними видання, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих (400 тисяч євро).

"Кримінальне розслідування у цій справі веде прокуратура Варшави-Середмістя, яке зосереджено на виявленні та притягненні до відповідальності зловмисників" , - кажуть в польській поліці

Зазначається, що зловмисники втекли з місця події, залишивши потерпілого пораненим. Наразі поліція та правоохоронні органи вживають широкомасштабних заходів для розшуку злочинців та встановлення осіб, причетних до нападу.

Після нападу чоловік був доставлений до лікарні з серйозними тілесними ушкодженнями. Його стан оцінюється як важкий.

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Додамо, у німецькому Дюссельдорфі в суботу, 10 лютого, невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова.

Раніше повідомлялоcь, Польща може не продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України і повернути їх назад на Батьківщину.