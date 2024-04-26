Росія вивела у Чорне море ракетоносії з "калібрами" на борту

Російська армія після довгої паузи вивела в Чорне море на чергування два підводних ракетоносії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сили оборони півдня.

"Після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії.

Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет".

Решта ворожих кораблів, за даними Сил оборони, перебувають у пунктах базування. Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог.