Росія вивела у Чорне море ракетоносії з "калібрами" на борту
Російська армія після довгої паузи вивела в Чорне море на чергування два підводних ракетоносії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Сили оборони півдня.
"Після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії.
Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет".
Решта ворожих кораблів, за даними Сил оборони, перебувають у пунктах базування. Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог.