ОСУВ "Хортиця": Окупанти намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення

Російські окупанти намагаються взяти місто Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області в оперативне оточення, здійснюючи спроби обійти його по флангах через інші населені пункти — Богданівку та Іванівське, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону "Єдині новини".

"За останні 7 днів [противник] жодних успіхів не мав. Вони за всяку ціну також намагаються взяти село Іванівське, околиці Богданівки. Штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр" , — сказав речник.

На Часовоярівську напрямку зафіксували найбільше штурмів окупантів. Біля Білогорівки росіяни перегруповуються та підвозять боєкомплекти, намагаються розміновувати територію.

Українським військовим ціною титанічних зусиль та героїзму вдається стримувати ворога та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, попри значну різницю у снарядах.

Намагаючись вирівняти лінію оборони, росіяни додатково без успіху штурмують Андріївку та Кліщіївку. У районі Кліщіївки помітили збільшення особового складу росіян.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті наразі найгарячіші напрямки — Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Утім, за словами Волошина, ситуація контрольована.

На Авдіївському напрямку українські захисники протягом доби відбили 30 атак у районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Бердичі та Нетайлове на Донеччині.

Щоб мати змогу прориву української оборони на напрямку Новобахмутівка-Очеретине Росія ввела додаткові резерви — це 55 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ.

Дві третини селища Очеретине — під контролем України. Частина, в яку прорвалися окупанти, перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Противник там блокований, вживаються заходи для відбиття росіян звідти, розповіли у "Хортиці".

Росія також зосереджує свої зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута та виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, захоплення Часового Яру та створення там умов для просування до Краматорської агломерації.