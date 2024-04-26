На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра

В Херсонській області Рада оборони області запровадила низку нових обмежень, зокрема заборонила відвідувати прибережні території вздовж правого берега річки Дніпро, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова. Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок".

Також Прокудін розповів, що через посилення активності російських безпілотників тепер заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71.